'Muita gente passa fome': ela mostra o 'lado invisível' de estudar na USP

Eu estava me humilhando pra mobiliar meu quarto antigo. Eu ficava todo dia no grupo do Crusp: 'alguém tem uma cama pra doar?'; 'um guarda-roupa?'; 'uma mesa?'. Aí umas meninas ficaram com dó e me falaram da vaga. Um mês depois eu me mudei. Nesse apartamento, os antigos moradores já tinham feito uma reforma, então está tudo arrumadinho."

Luana gosta de destacar que sua sorte é exceção em meio aos muitos problemas de quem vive no Crusp. "Muitos veem meus tiktoks é ficam: 'esse é o mesmo Crusp que eu conheço?'. E aí eu explico que sou a exceção. Eu tento passar uma imagem real, sem iludir, pra ninguém achar que aqui é muito perfeito. Tento ficar no meio-termo."

Jovem garantiu 3 refeições no final de semana, um direito que a USP não dá

Estudante também teve que lidar com a falta de dinheiro para as necessidades básicas. A solução veio em uma conversa com um professor, quando confidenciou que pensava em desistir da faculdade.

"Ele me ofereceu uma bolsa do PUB (Programa Unificado de Bolsas), que era destinada a alunos com algum auxílio da USP. Eu desenvolvi uma pesquisa na área de educação, com ele como orientador. Só por isso consegui ficar, porque tinha uma bolsa de R$ 500."

Hoje, as regras mudaram e Luana também recebe R$ 300 por morar no Crusp. Ela continua fazendo compras em Mauá, já que o custo de vida no Butantã, que abriga o campus principal, é bem mais alto.