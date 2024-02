Suspeito de vazar fotos íntimas de colegas perde cargo em prisão de SP

Outro lado: a reportagem procurou o ex-supervisor Junior por celular, mas ele não respondeu até a publicação desta reportagem. Também foi solicitada à SAP uma entrevista com Junior e com o diretor-geral do CDP de Mauá, mas sem retorno.

Valdir Saes Rodrigues Junior, ex-supervisor do CPD de Mauá Imagem: Reprodução

Junior, segundo conversas a que o UOL teve acesso, compartilhou vídeos e dezenas de fotos de um casal, principalmente da mulher. As imagens dos colegas já haviam sido vazadas em outro local e chegaram até Junior. Após ele receber, o assunto passou a ser tratado no grupo interno do CDP de Mauá.

As imagens foram acompanhadas de mensagens por áudio. "Você viu que cantou o bonde do swing? Da hora hein mano", diz ele sobre as fotos que mostram o casal em cenas de sexo.

Entre as postagens, os denunciantes identificaram fotos íntimas e comentários impróprios sobre os corpos de colegas.

Junior compartilhou imagens de uma jovem do CDP usando biquíni, postadas nas redes sociais. "Conhece?", pergunta ele no grupo, completando com mensagens com teor de assédio sexual.