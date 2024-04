Caso de jovem morto após deixar sauna gay em SP é investigado pela Polícia Civil

Um homem de 23 anos morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Paulo após ser resgatado, sem documentos, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma rua no bairro Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. O jovem estava sendo procurado após ter sido visto pela última vez em um estabelecimento conhecido como Hotel Chilli, no Largo do Arouche, também no centro.

As causas e circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil, por meio do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos). O jovem faleceu na UPA - Vergueiro, na zona sul da capital, por este motivo, o caso foi registrado como morte suspeita no 5º Distrito Policial (Aclimação).

Douglas Drumond, proprietário do local onde o homem foi visto pela última vez, foi às redes sociais nesta sexta-feira e afirmou que o rapaz saiu do local, na segunda-feira, 22, por volta das 4h25min.

"O estabelecimento e seus colaboradores não têm qualquer responsabilidade sobre os fatos ocorridos, não tendo havido qualquer agressão ou ação contundente em face do hóspede", diz o comunicado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), exames periciais foram solicitados e estão sendo elaborados, "tão logo forem finalizados, serão analisados pela autoridade policial". A vítima foi identificada dias após a morte graças a um boletim de ocorrência aberto pela família em função do desaparecimento.

De acordo com a SSP, maiores informações sobre o caso não serão divulgadas a fim de preservar a autonomia policial na investigação da ocorrência.