Prefeitura vai apurar suposta omissão após incêndio em Porto Alegre

O comunicado do Corpo de Bombeiros ressalta que toda alteração em um imóvel requer um novo PPCI. "Enquanto não for feito, o empreendimento encontra-se em condição irregular".

Defensoria Pública vai apurar violações de direitos humanos

A DPE/RS (Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul) instaurou expediente para apuração de danos coletivos e violações de direitos humanos após o incêndio. Pela manhã, o defensor público assessor Rodolfo Lorea Malhão, a coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), Alessandra Quines Cruz, e o ouvidor-geral, Rodrigo de Medeiros Silva, estiveram no local averiguando a situação das vítimas, familiares e outros moradores do local e proximidades.

À tarde, uma reunião teve como objetivo levantar informações acerca do funcionamento das Pousadas Garoa e outras conveniadas com a Prefeitura de Porto Alegre. O encontro contou com a participação de parlamentares, movimentos sociais, vítimas, familiares e pessoas em situação de rua.

Principais órgãos foram oficiados para obter os dados faltantes. "Vamos buscar respostas o mais breve possível, para identificar todos os moradores da pousada em que houve o incêndio e os sobreviventes, onde eles foram realocados, se foram para locais seguros", disse o dirigente do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (NUDEAM), Renato Muñoz de Oliveira Santos.

CPI será instaurada na Câmara de Vereadores e os contratos serão investigados. "Todos nos sentimos atingidos enquanto dignidade humana", afirmou a vereadora Abigail Pereira. "A Prefeitura precisa romper agora esse contrato. Não podemos achar que é uma coisa que poderia acontecer em qualquer lugar", defendeu o vereador Jonas Reis.