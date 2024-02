Morador denuncia 'visita' de PMs a baleado em UTI: 'Não morreu ainda?'

Estado de saúde é estável, segundo a família. Parentes do homem baleado dizem que uma das balas perfurou o pulmão e se alojou próximo à coluna vertebral. Apesar da gravidade do ferimento, a vítima não corre risco de morte e não sofreu lesões graves.

PM apura o caso, diz SSP. Questionada sobre a denúncia do morador, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a PM instaurou inquérito policial militar para apurar "todas as circunstâncias relativas aos fatos". Os detalhes do relato também foram encaminhados à Ouvidoria das polícias, que tem monitorado as ações policiais na Baixada Santista.

Ele [morador baleado] estava trabalhando. Fazia a limpeza da comunidade quando o policial começou a encará-lo. Depois, desceu da viatura e disse: 'bota as mãos na cabeça'. Ele disse 'não', porque estava trabalhando. Aí, o policial deu um tapa no peito dele. Depois, atirou na perna. Pedi que ele se acalmasse, mas a confusão continuou. Aí, veio o segundo tiro, no peito.

Os policiais perguntaram: 'Não morreu ainda?' e tiraram fotos dele intubado na UTI. Depois, ainda voltaram ao hospital.

Testemunha da ação do PM, que também socorreu a vítima ao hospital

Baixada Santista: 19 mortes em uma semana

Onda de mortes após assassinato de PM. A escalada de violência na Baixada Santista começou após a morte de um soldado da Rota, a tropa de elite da PM, baleado em uma ação no dia 2 de fevereiro em Santos. De lá para cá, foram registradas 19 mortes na região. Moradores relatam ameaças, intimidações e agressões.