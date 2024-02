Acusada de estelionato espiritual por pastor, Pastora do Pix perde processo

Anderson disse à reportagem que considerou a decisão do juiz coerente, preservando a laicidade do Estado, pois, na opinião do pastor, "o Estado não discute teologia, apenas garante direitos".

"Vendendo bênçãos". A defesa do pastor disse ainda que esse tipo de situação tem se tornado algo comum nas instituições religiosas do país. "Falsos pastores, ensinando uma falsa doutrina, enriquecendo às custas do sangue de Jesus e prometendo aquilo que a Bíblia não promete; vendendo o Evangelho, vendendo bênçãos, vendendo promessas, vendendo cura, vendendo tudo", concluiu o advogado.

Defesa da pastora

Em nota enviada para o UOL, a pastora Renalida afirma que recebeu a decisão judicial com tranquilidade, tendo em vista que "o processo seguiu o contraditório e ampla defesa, no entanto, percebe que a responsabilização civil e criminal pouco surte efeito".

Pastora teria sido vítima de "inúmeras matérias em sites e redes sociais contra a sua pessoa, com imputações graves e injuriosas, mesmo que punidas exemplarmente, não dariam conta de apagar o mal e a dor", explica Ezilda Melo, advogada de Renalida.