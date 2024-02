Ladrões invadem casa em SP, sequestram empresário com CAC e roubam armas

A ação dos criminosos durou cerca de 15 minutos. Após pegarem as armas, a dupla fugiu do local com o carro do empresário, uma Mercedes, e o levaram junto.

O veículo e a vítima foram encontrados mais tarde pela polícia em Guaianases. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a localização foi possível devido ao sistema de rastreamento do carro. Nenhum dos suspeitos foi encontrado.

A polícia foi acionada pela namorada do empresário. Ela relatou que também mora na casa e, ao chegar, encontrou o local com a porta aberta, sem ninguém. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram os cômodos todos revirados e caixas de armas de fogo vazias espalhadas pelo chão.

Vítima do sequestro tem 37 anos e possui registro de CAC. De acordo com o registro da ocorrência, o homem é supervisor de vendas em uma empresa em São Caetano do Sul, no ABC paulista.