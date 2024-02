Estudante é alvo da PF suspeito de fazer prova do Enem para outras pessoas

Um homem é investigado pela Polícia Federal suspeito de ter feito a prova do Enem para duas pessoas que foram aprovadas em cursos de medicina.

O que aconteceu

O estudante de medicina realizou as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no lugar de outras duas pessoas em 2022 e 2023. Os três são alvos da operação deflagrada hoje, mas ainda não houve prisão.

Os dois candidatos para quem o homem fez a prova foram aprovados em medicina na Uepa (Universidade Estadual do Pará). Um deles já é aluno do curso e o outro terá as aulas iniciadas em breve.