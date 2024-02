Após críticas, Vai-Vai nega provocação ou ataque individualizado em desfile

Ricardo Nunes (MDB) afirmou que "toda representação de parlamentar é analisada" e que os "órgãos competentes" da prefeitura irão investigar o assunto. Os deputados Capitão Augusto (PL) e Dani Alonso (PL) enviaram um ofício pedindo para que as administrações municipal e estadual paulista não repassem nenhuma verba pública para a agremiação no ano que vem.

Os parlamentares criticaram uma das alas do desfile deste ano da escola.

"Vamos falar com a Liga, escutar o contraditório. Enfim, tratar com seriedade e cautela", afirmou o prefeito. Já o governo do estado disse ao UOL que não faz repasses às escolas de samba de São Paulo. A Liga Independente das Escolas de Samba também foi procurada, mas ainda não retornou.

Além dos deputados, o sindicato dos delegados de São Paulo divulgou nota de repúdio contra o desfile da Vai-Vai. Segundo o grupo, a ala "tratou com escárnio a figura de agentes da lei".

Como foi o desfile da Vai-Vai

Com o enredo "Capítulo 4. Versículo 3 - Da Rua e do Povo, o Hip-Hop: Um Manifesto Paulistano", a escola fez um manifesto contra o preconceito. A ala criticada pelos deputados recebeu o nome "Sobrevivendo ao Inferno", em referência ao álbum do grupo de rap Racionais MC's.

Na avenida, Mano Brown marcou presença, além dos rappers Dexter e Rappin Hood. Uma das alegorias também teve a presença da cantora Glória Groove, do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e do deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL).