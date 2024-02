Dentista acusada de deformar pacientes em cirurgias vira ré em Goiás

A dentista também foi denunciada por causar lesões em pacientes. Segundo o Ministério Público de Goiás, a acusada também responderá por lesão corporal grave contra uma paciente e por lesão corporal gravíssima contra quatro pacientes que tiveram os rostos deformados.

Hellen estava exercendo a profissão irregularmente desde 2020. A denúncia do MPGO aponta que, apesar de sanções aplicadas na seara ético-administrativa (processos éticos no Conselho Regional de Odontologia), a dentista excedia os limites autorizados pelo Conselho Federal de Odontologia. A denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Nádia Saab Aleixo.

A acusada utilizava as redes sociais para a oferecer procedimentos cirúrgicos proibidos para a classe. A peça acusatória aponta que os procedimentos eram realizados com frequência pela denunciada, que divulgava os resultados nas redes sociais. Além disso, detalha o MP, a cirurgiã-dentista "ministrava cursos para outros profissionais, igualmente não habilitados, executarem ditos procedimentos cirúrgicos".

A promotora destaca ainda que a acusada expôs suas pacientes a risco de lesão ao executar serviços de alto grau de periculosidade. Na visão do MP, ela também teria contrariado as determinações do conselho de classe, já que as pacientes eram operadas em uma sala inadequada para realização de cirurgias.

Pacientes eram submetidas a cirurgias sem consulta prévia. Além disso, as pacientes eram induzidas a acreditar que os procedimentos seriam simples, que os dentistas teriam atribuição para tanto e que a equipe da odontóloga contaria com a estrutura necessária para lidar com eventuais emergências, segundo a denúncia.

A prisão