Capivara invade casa e sobe na cama de moradora em Sorriso (MT)

A capivara estava em fuga após uma mulher tê-la visto em um terreno baldio. Segundo o Corpo de Bombeiros de Sorriso, eles foram acionados por volta das 18h de terça-feira (20) para capturar o animal no bairro Rota do Sol. No entanto, a capivara escapou para duas ruas abaixo, e invadiu a residência.

Ela foi devolvida para uma região de mata, seu "habitat natural" no município. As informações são da 10ª Companhia Independente de Bombeiro Militar.