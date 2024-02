BH: Morre motorista resgatado por helicóptero da PRF que fez pouso forçado

Ao decolar, o helicóptero apresentou uma "perda súbita de rotação". A aeronave teve que realizar um pouso forçado alguns metros adiante, na avenida Tereza Cristina.

Na aeronave havia seis ocupantes: três agentes da PRF, dois enfermeiros, que não se feriram, e a vítima do acidente com os caminhões. Uender acabou sendo encaminhado a um hospital da região por via terrestre.

Segundo a PRF, a aeronave estava com a manutenção e documentação regular, mas o caso é investigado. Não há atualizações sobre as causas do problema de rotação.