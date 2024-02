Mãe resgatada em enchente no RJ reencontra jovem que a salvou: 'Meu anjo'

A mulher estava com as filhas gêmeas, de um ano, no veículo, quando foi surpreendida com uma enxurrada, na noite de ontem. Marcos, que estava dentro de um ônibus, viu a cena e conseguiu resgatar as três. O veículo foi levado pela força das águas segundos após o resgate.

Nas imagens, é possível ver que Marcos apoia as pernas na escada do ônibus e na traseira do veículo. Ele consegue transferir a família do carro para o ônibus. O resgate, que durou alguns minutos, foi registrado em vídeo por outros passageiros.

A família de Marcos também foi afetada pelas fortes chuvas. Após resgatar mãe e filhas, Marcos precisou ajudar os familiares que tiveram as casas inundadas. Seu pai e sua tia perderam diversos móveis.

Marcos abriu uma vaquinha para ajudar a família. A meta estabelecida por Marcos Vinicius, de R$ 30 mil, já foi ultrapassada em quase R$ 13 mil. Mais de 1500 pessoas já doaram. "Minha casa, da minha tia e dos meus sobrinhos. A de todos alagou. A rua está empesteada de lama, não dá para passar. E sempre assim, todo começo de ano", disse ele em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Chuvas deixam mortes

Pelo menos sete pessoas morreram por causa das chuvas no RJ. Uma ainda está desaparecida.