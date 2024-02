Vídeo mostra bebê e mulher resgatados de carro levado por correnteza no RJ

O veículo foi levado pela força das águas segundos após o resgate da mulher e do bebê. Chuva forte caiu na noite desta quarta-feira (21) no Rio de Janeiro. Há registros de diversos alagamentos na região metropolitana. A Baixada Fluminense também foi atingida.

A prefeitura de Nova Iguaçu informou que a cidade se encontra em Estágio de Alerta por conta da chuva. Para as próximas horas, permanece a previsão de pancadas de chuva moderada a forte. "Há alto risco de inundação e deslizamentos na cidade", disse a gestão municipal.

Chuvas deixam mortes

Pelo menos três pessoas morreram por causa das chuvas. Um menino e uma mulher morreram em um desabamento em locais diferentes de Japeri, na Baixada Fluminense. A terceira vítima, uma mulher, perdeu a vida em um deslizamento de terra em Barra do Piraí, informou a Defesa Civil.

Três pessoas ainda são procuradas sob os escombros do deslizamento de Barra do Piraí. Outras quatro foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil pediu para que as pessoas evitem se deslocar pela cidade.