Jovem que salvou família em enchente arrecada quase R$ 80 mil em doações

O resgate

A mulher estava com as filhas gêmeas, de um ano, no veículo, quando foi surpreendida por uma enxurrada. Marcos, que estava dentro de um ônibus, viu a cena e conseguiu resgatar as três. O veículo foi levado pela força da água segundos depois.

Nas imagens, é possível ver que Marcos apoia as pernas na escada do ônibus e na traseira do veículo. Ele consegue transferir a família do carro para o ônibus. O resgate, que durou alguns minutos, foi registrado em vídeo por outros passageiros.