PM de folga reage a assalto e mata ladrão a tiros em São Paulo; veja

Um policial militar de folga matou um ladrão durante uma tentativa de assalto em uma praça de pedágio na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Paulo, na tarde de quinta-feira (22).

O que aconteceu

Câmeras flagraram a ação. O registro mostra um homem e outros dois, que aparentam ser menores de 18 anos, em uma calçada perto da praça de pedágio. Quando o motociclista diminui a velocidade, o maior no grupo saca a arma e aparenta anunciar o assalto. O condutor desce da moto, levanta as mãos e sai andando na via.