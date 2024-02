PM que atirou e cegou homem em protesto é punido com 30 dias de prisão

Após quase três anos, o policial militar Reinaldo Belmiro Lins, que atirou e cegou um trabalhador, durante um protesto no Recife, foi punido pela SDS (Secretaria de Defesa Social) de Pernambuco.

O que aconteceu

O 3º sargento do Batalhão de Choque foi punido com 30 dias de prisão e 42 dias de detenção. A com o resultado das investigações foi publicada nesta sexta-feira (23), em um boletim da SDS. Jonas Correia de França foi atingido por um tiro e ficou cego de um dos olhos durante um protesto contra o governo de Jair Bolsonaro, no Recife, em 29 de maio de 2021.