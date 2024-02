Minicelular e maconha: polícia acha 'presente' de advogado para preso em MG

Policiais penais decidiram, então, revistar o detento. Com ele, os agentes encontraram um minicelular e "20 porções de substância análoga à maconha" (foto abaixo), ainda de acordo com a Sejusp. Questionado, o preso admitiu que os "presentes" haviam sido entregues por seu advogado.

Advogado ainda está sendo procurado pela polícia. O material apreendido foi encaminhado para análise da Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais. O Presídio de Frutal registrou boletim de ocorrência e "abriu procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido", informou a Sejusp ao UOL.

Como o preso e o advogado não tiveram os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu contato em busca de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Quando o advogado terminou o atendimento no parlatório, ele aparentava estar muito nervoso e saiu da unidade apressadamente, deixando até mesmo o carro no estacionamento do presídio. Os policiais penais revistaram o preso, que alegou ter recebido o material ilícito do advogado.

Sejusp-MG, em nota ao UOL