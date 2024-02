'Traição' a Marcola, 'salve' e expulsões: a crise do PCC em cinco pontos

Início de conflito no PCC. Gegê do Mangue e Paca tinham descoberto que Fuminho, Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, André de Oliveira Macedo, o André do Rap, entre outros, estavam utilizando a estrutura do PCC no Porto de Santos para exportar cocaína ao exterior, mas desviavam droga da organização. O duplo assassinato revoltou a cúpula da facção, especialmente Cego e Tiriça, e desencadeou um conflito sangrento no grupo criminoso.

3 - Marcola "delator"

Em junho de 2022, Marcola chamou Tiriça de "psicopata" em conversa com agentes penais na Penitenciária Federal de Porto Velho. O diálogo foi gravado e o áudio acabou usado por promotores de Justiça no júri de Tiriça. Ele foi condenado a 31 anos e chamou Marcola de delator devido ao vazamento da conversa.

Briga deixou racha interno no PCC evidente. Pouco mais de um ano após o ocorrido, em agosto de 2023, Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loka, e Wanderson Nilton Paula Lima, o Andinho (que faziam parte da cúpula do PCC) brigaram a socos e pontapés no pátio de banho de sol da Penitenciária Federal de Brasília, onde também estão confinados Tiriça e Marcola. O embate expôs o racha interno no Primeiro Comando da Capital.

4 - Tentativa de exclusão de Marcola

Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, e Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loca Imagem: Reprodução/SSP e MP

Recado para Marcola. Já em 2024, Vida Loka e Andinho fizeram as pazes, se uniram a Tiriça e passaram um "salve" (recado) excluindo Marcola e decretando a morte dele do PCC sob a acusação de má condução dos "negócios do Comando", falta de responsabilidade e por agir por interesses próprios.