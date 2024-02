Chuva eleva rio em 5 m e alaga 150 casas em São Luiz do Paraitinga (SP)

Fortes chuvas nos últimos dias alagaram rio de São Luiz do Paraitinga, no interior do estado de São Paulo, alagando ruas e afetando cerca de 150 casas.

O que aconteceu

Rio da cidade transbordou e atingiu o ápice na madrugada deste sábado (24), por volta de 1h30. Altura chegou a 5,30 m acima da calha, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.