'Tive muito medo', diz jovem que salvou mãe e gêmeas de enxurrada no RJ

"Foi nessa hora que consegui entender", disse Marcos ao UOL. "O pessoal estava dizendo que tinha duas crianças dentro do carro com uma mulher, e que o veículo estava sendo arrastado desde o começo da pista. Quando vi, tinha água até no capô do carro. Eu só quis ajudar, nem pensei duas vezes. Quando o ônibus encostou, consegui colocar o pé na roda e ajudar a família", continuou.

Não foi um ato de coragem, foi um ato de solidariedade. Pensei na hora que aquela situação poderia estar acontecendo também com a minha família, algum amigo meu ou um vizinho. Tenho isso desde pequeno comigo, porque fui criado em uma família humilde. Todo mundo aqui está acostumado a ajudar o outro, desde sempre.

Marcos Vinicius Souza

Marcos Vinicius Souza reencontrou família que salvou durante enchente em Nova Iguaçu (RJ) Imagem: Arquivo pessoal

O veículo com a mulher e as filhas gêmeas, de apenas um ano, foi levado pela força da água segundos depois. Um vídeo do momento feito por outros passageiros do ônibus viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que Marcos apoia as pernas na escada do ônibus e na traseira do veículo. Ele conseguiu transferir a família do carro para o ônibus em pouco tempo.

"Tive muito medo de cair ou de acontecer algo trágico com a família, mas na hora tive mais coragem do que medo. Eu queria agir, proteger elas, tirar aquelas crianças dali. Vi a mãe desesperada. Então, na hora eu só tive que agir", disse.

Na quinta-feira (22), ele conseguiu reencontrar Berlandia Mendes, a mãe resgatada com as duas filhas. "O reencontro foi algo muito bom. Saber que as crianças e a mãe estavam bem e aquele pai estava muito feliz pelo que eu fiz... Ele me acolheu de um jeito que não tem explicação. Fiquei muito feliz em saber que todos estavam bem e conhecer melhor aquela família", considerou.