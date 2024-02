Mulher morre após sofrer queimaduras ao fritar ovo no interior de SP

Uma mulher de 33 anos morreu na segunda-feira (26) em razão de um acidente doméstico ocorrido enquanto ela fritava um ovo. Ela chegou a ficar internada por 10 dias em Limeira (SP), mas não resistiu aos ferimentos.

O que aconteceu

Acidente ocorreu durante preparo de ovo frito. Na ocasião, Elisângela Oliveira chegou do trabalho e decidiu fritar um ovo para comer em casa, em Rio Claro, no interior paulista. Então, durante o preparo do alimento, a mulher, sem querer, jogou um copo de água na panela que estava com óleo quente, fazendo com que as chamas subissem e a atingissem. As informações do caso foram repassadas às autoridades pelo marido da vítima, de 38 anos, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).