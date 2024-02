Renato Cariani nega ter usado dados de crianças em esquema ilegal

O influencer afirmou não haver "nenhum esquema [com dados de crianças]". "Foram apenas duas vezes que eu precisei desse voucher, que não tem nada a ver com a receita, prescrição médica, com nada, de um medicamento que eu recebo prescrição para utilizar e que eu nem me recordo se eu consegui viabilizar esses vouchers ou não, porque [ocorreu] há sete anos. Gente, foram duas tentativas que nem sei se deu certo", afirmou em vídeo publicado no YouTube.

Cariani exlicou que o produto em questão é o norditropin. O medicamento é usado para repor a baixa quantidade de hormônio de crescimento — ele alega que tem prescrição de seu médico pessoal para isso.

Bom, para quem não conhece, esse produto [solicitado] foi prescrito pelo meu médico do esporte, que acompanha minha preparação, durante duas competições: em 2017 e em 2018. Esse medicamento meu médico prescreve para mim para duas ações: melhora da minha performance como atleta e para melhora da degeneração que eu tenho nas minhas articulações em tendões, fruto do desgaste dos anos de treino. Em nenhum momento eu estava pedindo para ela produzir receitas pra mim, porque ela nem médica é. Ali era uma questão totalmente administrativo-comercial, [em que] ela estava realizando ali o cadastro junto à indústria farmacêutica.

Renato Cariani, em vídeo no YouTube

Entenda o caso

PF identificou pedido ao analisar trocas de mensagens entre Cariani e uma amiga dele, em julho de 2017. Na ocasião, o influenciador pergunta se uma colega consegue providenciar o nome de duas crianças e dos pais delas para ele fazer as compras do produto. "Consigo, sim", teria respondido a amiga.

Amiga de Cariani usava dados de crianças para fazer cadastros junto a farmacêuticas. O UOL apurou que o objetivo de Cariani com o esquema, segundo a PF, seria comprar os hormônios por preços mais baixos. "Já liguei lá. Fiz o cadastro e ela me enviou o número do voucher", escreveu a amiga do influenciador em uma das mensagens.