Polícia divulga nomes de suspeitos de envolvimento nas mortes de PM e filha

Trio tem mandados de prisão em aberto. A Polícia Civil fez a solicitação de prisão temporária ao Judiciário, que aceitou o pedido. As apurações prosseguem na Divisão de Homicídios do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), liderado pela 3ª Delegacia de Repressão a Homicídios Múltiplos.

Homens são procurados pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Na manhã de sábado, o cabo Anderson de Oliveira Valetin estava no banco do motorista e a filha, de 19 anos, no banco de trás do carro no estacionamento de uma farmácia na Vila Medeiros, quando ocorreu a troca de tiros.

Denúncias podem ser realizadas através do Disque Denúncia, no número 181. As informações sobre os paradeiros dos suspeitos também podem ser informadas as autoridades no site Web Denúncia (clique aqui).

Relembre o crime

Policial estava de folga e em trajes civis. Valentim estava no banco do motorista e a filha no banco de trás do carro no estacionamento de uma farmácia na avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros. A esposa dele estava dentro da farmácia fazendo uma compra.