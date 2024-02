Loja no Rio monta vitrine com boneca de macaca ao lado de bebê negra; vídeo

Uma loja no Botafogo Praia Shopping, no Rio de Janeiro, causou revolta nas redes sociais ao montar uma vitrine com uma boneca de uma macaca ao lado de uma bebê negra.

A denúncia foi feita por um professor, que compartilhou o vídeo da vitrine no Instagram, no domingo (25). "Parear uma criança preta com um macaco é cruel demais! [...] Em nossa sociedade, o racismo não é velado, é escancarado! Esse mal precisa ser combatido!", escreveu Moisés Machado.