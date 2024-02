'Era extremamente preparado', diz esposa de PM morto com a filha em SP

Anderson Valentim, 46, e a filha, Alycia Perroni Valentim, 19, morreram no sábado (24). Eles foram baleados após Anderson, que é PM, trocar tiros com três suspeitos no estacionamento de uma farmácia na zona norte de São Paulo.

Policial estava de folga e em trajes civis. Valentim estava no banco do motorista e a filha no banco de trás do carro na avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros, quando os três criminosos se aproximaram. A esposa dele estava dentro da farmácia fazendo uma compra.

Crime foi gravado por câmera de segurança. Imagens do circuito de segurança da farmácia mostraram dois dos suspeitos fazendo um sinal para o policial com as mãos, enquanto um terceiro tenta abrir a porta da farmácia, que estava trancada. Ele se vira para seguir os outros dois, que caminhavam para longe do estabelecimento.

O policial foi atingido por um tiro após descer do carro com a arma em punho. Os criminosos fugiram após a troca de tiros em um carro que foi localizado pela PM em Guarulhos.

Suspeitos identificados. A identidade do trio foi divulgada nessa segunda-feira (26). Os nomes deles, de acordo com a Polícia Civil, são: Erivaldo Aparecido de Lima, Diogo Damasceno dos Santos e Douglas Henrique de Jesus.