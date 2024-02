Mulher opera coluna e volta com braço quebrado; hospital cita câncer ósseo

Uma mulher de 62 anos foi internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio, para operar uma hérnia de disco, mas voltou do centro cirúrgico com o braço quebrado. Rafaela Félix, 32, acompanha a mãe, Severina Félix, e diz que ela está sem andar, sofrendo com dores no braço e até agora não teve explicação da equipe médica sobre o que levou à fratura.

O que aconteceu

A paciente deu entrada no hospital no dia 13 de fevereiro, com muitas dores nas costas após lesionar a coluna. Ela deu um mal jeito nas costas, em casa, e desde então ficou internada. Lá, descobriu que precisaria passar por uma cirurgia de hérnia de disco.