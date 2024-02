Israel é um país cristão? Como Jesus e o Velho Testamento explicam confusão

O evangelho de Jesus deve ser o norte das religiões que se autoproclamam cristãs. Caso alterem o rumo para os ensinamentos da Torá, devem então assumir a posição do Judaísmo. O fenômeno que estamos percebendo no Brasil, quanto ao equívoco por parte de setores do cristianismo acreditarem que Israel é um país cristão, deve ser analisado no contexto da polarização religiosa intensificada pelo advento das redes sociais.

Rogério Santos

Bandeira de Israel estilizada com pentagrama e vendida em ato pro-Bolsonaro na Paulista Imagem: Uesley Durães/UOL

De forma geral, o judaísmo segue o Velho Testamento, os ensinamentos iniciais, de criação do mundo e um comando divino de total devoção e obediência a um comando moral muito sério, explica Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Janssen, de Belo Horizonte.

O objetivo da doutrina, segundo ele, é provar a fé na divindade, com a possibilidade de uma punição muito forte a quem descumpre esses comandos morais.

Os seguidores do judaísmo, em especial os residentes em Israel — principalmente os ortodoxos, que influenciam os considerados seculares e tradicionalistas —, recusam a existência de Cristo como Messias, seus ensinamentos e o consideram um falso profeta. Assim, quem o segue estaria desonrando a divindade.