Caminhonete furtada há 10 anos em São Paulo é recuperada na Bahia

O motorista do veículo disse um amigo havia emprestado o veículo. Ele também afirmou desconhecer o histórico de furto.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil.

Caso semelhante no Ceará

Na manhã de segunda-feira (26), agentes da PRF também recuperaram um veículo que havia sido roubado há 10 anos. Dessa vez, uma motocicleta levada em Fortaleza (CE) foi encontrada na cidade cearense de Morrinhos.

Os agentes da PRF também encontraram o veículo durante uma abordagem. Os agentes perceberam que as numerações da moto apresentavam indícios de remarcação e clonagem, com remarcações que não condiziam com os padrões originais de fábrica.

O condutor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia pelos crimes de receptação e de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. O veículo também foi encaminhado à delegacia e permanecerá à disposição do proprietário.