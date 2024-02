'PM veio para matar': moradores detalham ação com 4 mortos no litoral de SP

O UOL esteve na região de mangue no Jardim Rio Branco, em São Vicente (SP), onde quatro pessoas foram mortas em ação da PM ontem à noite. De acordo com relatos de moradores, não houve confronto — como afirma a polícia. Com 38 mortes, a ação policial é a mais letal de São Paulo desde o massacre do Carandiru.

O que aconteceu

Ambiente de medo. O UOL percorreu na tarde desta quarta-feira (28) o local onde ocorreram as mortes e encontrou um cenário de medo, relatado pelos próprios moradores, que não quiseram se identificar com receio de que possam ser perseguidos depois pela própria polícia. A reportagem encontrou um rastro de sangue pelo chão e cápsulas de fuzil.

PM chegou ontem em comboio para cercar ponto de venda de drogas. Uma moradora disse ter presenciado quando os PMs chegaram em um comboio de cerca de cinco viaturas na rua Dezenove. Uma das entradas da via dá acesso a uma área de mata, onde há um ponto de venda de drogas em meio à vegetação. Apesar da presença do tráfico, ela contesta a versão da PM e nega que tenha ocorrido confronto.