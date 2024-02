Fake news e exploração infantil: o que dizem autoridades sobre caso Marajó

O Ministério enfatiza o compromisso em não associar imagens de vulnerabilidade socioeconômica ou do próprio modo de vida das populações do Marajó, em especial, crianças e adolescentes, ao contexto de exploração sexual.

A realidade de exploração sexual na região sabe-se preocupante e histórica, mas não autoriza sua utilização de forma irresponsável e descontextualizada, diz o Ministério. "Isso apenas serve ao estigma das populações e ao agravamento de riscos sociais".

As vivências das populações tradicionais do Marajó não podem ser reduzidas à exploração sexual, já que é uma população diversa, potente em termos socioambientais e que necessita sobretudo de políticas públicas estruturantes e eficientes, com a inversão da lógica assistencialista e alienante de sua realidade e modos de vida. Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em nota.

O governo cita entre ações prioritárias uma parceria com a Universidade Federal do Pará, com investimento de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil voltados ao Marajó, para implementar a Escola de Conselhos no Pará. Ela deve atender dezenas de conselheiros tutelares e os conselheiros de direitos do Marajó - além de incluir outros atores do Sistema de Garantia de Direitos da região.

O Governo do Pará informou que realiza o acolhimento psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual. Com esse objetivo, foi criada a Unidade Integrada à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca).