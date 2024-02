PM é presa após atirar e matar jovem que empinava moto no interior do MA

A mãe da vítima, Francidalva da Silva, disse que o jovem foi morto na frente da sua casa. "Ela já vinha perseguindo ele e atirando nele. A moto já não estava funcionando, ele vinha só empurrando a moto com o pé e ela atirando pedindo para ele parar e ele continuou andando. Eu falei para ele, 'meu filho, pelo amor de Deus, larga essa moto, entrega essa moto'. Aí eu corri para ela e pedi, 'oh, mulher, pelo amor de Deus, não mata meu filho não'. Mas ela continuou atirando. Ele saiu empurrando a moto e ela atirando nele e matou meu filho, ele morreu na porta de casa", lamentou a mãe, em entrevista ao JMTV, da TV Globo.

O corpo de Marcos Vinícius da Silva foi enterrado no cemitério de Governador Edison Lobão. Ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma fábrica de rações.

O coronel Magalhães, comandante da Polícia Militar do Maranhão, informou a corporação abriu um procedimento interno para apurar o caso. Ele destacou que a guarnição envolvida no caso afirmou que um grupo de motociclistas estava em atitude suspeita, e a guarnição iniciou o acompanhamento tático.

O comandante explicou que Marcos fugiu da abordagem e foi perseguido. "Em determinado momento o grupo se espalhou e a guarnição perdeu o contato. No segundo momento, uma das motos que estavam nesse grupo encontrou novamente a guarnição e empreendeu fuga em atitude suspeita. Em uma determinada rua, a moto fez a volta e veio de encontro à viatura da Polícia Militar, momento em que a viatura manobrou e, nesse momento, o cidadão empreendeu fuga em um terreno e a policial militar desembarcou da viatura e, depois disso, culminou com os disparos e no caso veio o óbito desse cidadão", afirmou o coronel Magalhães à TV Globo.

A prefeitura de Governador Edison Lobão emitiu nota sobre o caso. A gestão municipal afirmou que lamenta o ocorrido e classificou a ação da policial militar como "exagerada". "De forma excessiva, exagerada e imprudente resultou na morte do jovem Marcus Vinícius", diz nota. "Reconhecemos o papel da Polícia Militar em nosso município, mas declaramos aqui nossa profunda tristeza pelo ocorrido. Por fim, nos solidarizamos com a família de Marcos Vinícius. E nos colocamos à disposição neste momento tão difícil".