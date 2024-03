Colégio na zona oeste de SP fica 33 horas sem luz e realiza aulas no pátio

"Quando sai fogo, o cabo se rompe e cai energizado no chão", declara o diretor do colégio. Ele conta ter receio do risco de incêndios devido à proximidade dos fios com uma árvore na calçada. "O pinheiro já está chamuscado", afirmou. Também aponta a uma mancha de óleo na calçada, causada pelo transformador.

Aulas foram transferidas para o pátio. Por causa do problema, as aulas precisaram ser realizadas na área externa da escola. "Uma ou duas [aulas fora], tudo bem, mas todas fica complicado", disse o diretor.

Comerciantes da região criticam a Enel São Paulo. Distribuidora de energia afirma ter deslocado equipe para resolver o problema.

Comerciantes também sem luz

"É a quarta vez que temos o mesmo problema", disse Marcelo Caselatto, dono da confecção Lapa Uniformes. O comércio fica na mesma rua da escola. Ele questiona a manutenção da Enel e diz que a fiação se rompe, causando apagões.