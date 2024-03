Jornal: Exército liberou armas para 5,2 mil condenados entre 2019 e 2022

Contudo, quando se leva em consideração que parcela significativa desses indivíduos ainda possui CRs ativos e acesso a armas, entende-se haver disponibilidade de meios para: a reincidência de práticas criminosas; a progressão da gravidade das condutas — por exemplo, a ameaça evoluir para um homicídio ou a lesão corporal contra a mulher evoluir para um caso de feminicídio; e a obstrução das investigações ou dos processos criminais — afinal, a arma pode ser utilizada para fuga, intimidação ou assassinato de testemunhas, entre outros.

— TCU sobre liberação de armas a criminosos pelo Exército

Milhares de pessoas podem ter sido usadas como "laranjas" para viabilizar acesso de armas pelo crime organizado, diz o órgão. Conforme o relatório, ao cruzar dados do Exército com a base de pessoas de baixa renda, foram encontradas 22.493 pessoas inscritas no Cadastro Único com pelo menos uma arma de fogo. O órgão ressalta que o poder aquisitivo dessas pessoas é incompatível com a aquisição de uma arma de fogo, o que "suscita questionamentos sobre a viabilidade de as aquisições dessas armas terem ocorrido com recursos próprios".

Ainda segundo o TCU, 94 pessoas que são declaradas como mortas adquiriram 16.669 munições durante o governo Bolsonaro. A auditoria também apontou que 11.912 CACs que faleceram entre 2019 e 2022 tinham 24.442 armas registradas em seus nomes. Esse arsenal aparece no Sigma (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas) com o "status ok", sem restrição específica.

Os registros de novos CACs foram suspensos pelo presidente Lula (PT) em 2023, que reverteu a política armamentista da gestão Bolsonaro — a emissão foi reativada em dezembro de 2023, quando o Exército voltou a autorizar novos certificados de CACs.

Ao Estadão, o Exército disse que "vem adotando todas as medidas cabíveis para aperfeiçoar os processos de autorização e fiscalização dos CAC". O UOL procurou a Força e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para pedir posicionamentos, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.