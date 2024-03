Análise: PM que baleou entregador agiu com a confiança de que ficará impune

O policial militar que baleou um entregador por ter se recusado a buscar comida no Rio de Janeiro agiu com a confiança de que ficará impune, analisa a fundadora diretora do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Olliveira, durante o UOL News desta terça-feira (5). O entregador, Nilson Ramos de Oliveira, está em estado grave.

Esse policial se apresentou na delegacia e disse que foi ameaçado, que respondeu a uma ameaça e foi uma legítima defesa. Isso não é verdade, o entregador não estava armado e nada disso foi levado em consideração. Cecília Olliveira, fundadora e diretora do Instituto Fogo Cruzado