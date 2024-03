Homem mata sogra com ajuda da namorada e tenta esconder corpo, diz polícia

Um homem matou a sogra e escondeu o corpo dela dentro de uma geladeira em Maceió, informou a Polícia Civil.

O que aconteceu

A vítima tinha 44 anos. A filha dela, de 13 anos, foi apreendida por participação no crime.

O suspeito, de 23 anos, está foragido. Pai do jovem foi detido por ser cúmplice no crime. Eles tentaram se desfazer do corpo jogando a geladeira em uma mata.