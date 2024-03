Deputada pede à Corregedoria punição de PM que atirou em entregador no Rio

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) disse que enviou um ofício à Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro pedindo a "punição exemplar" do PM apontado como responsável por atirar em um entregador que se recusou a subir até o apartamento para levar o pedido, no Rio.

O que aconteceu

Deputada também solicitou a "apuração célere e rigorosa" do caso. Em um trecho do ofício, compartilhado pela parlamentar nas redes sociais, Erika alega que a denúncia do "lamentável incidente" chegou até o seu mandato. O entregador Nilton Ramon de Oliveira está internado em estado grave após ter sido baleado pelo cabo Roy Martins Cavalcanti.

"Acompanhei com revolta e indignação o caso", escreveu a parlamentar no X. "Esse caso absurdo precisa ter consequências, o mais rápido possível", disse Erika, compartilhando reportagens do UOL sobre o caso. A deputada é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados.