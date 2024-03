Suspeito de matar e esconder corpo de sogra em geladeira é preso em Maceió

Além de confessar o crime, ele confirmou o envolvimento da namorada, filha da vítima. Disse ainda que o pai dele o ajudou a ocultar o cadáver.

A filha da vítima, de 13 anos, foi apreendida por participação no crime. A vítima foi assassinada a facadas por não aceitar relacionamento da filha com homem de 22 anos.

O pai do suspeito também foi detido por ser cúmplice no crime. Eles tentaram se desfazer do corpo jogando a geladeira em uma mata.

Segundo o delegado Thiago Prado, a Justiça de Alagoas manteve a prisão do suspeito e do pai dele em audiência de custódia ocorrida hoje. Além disso, também foi decretada a internação provisória da adolescente.

Mãe foi morta por discordar de namoro da filha

Crime teria sido cometido na casa da vítima, após uma discussão, no dia 1º de março. Segundo a investigação, a mulher não concordava com o namoro entre o homem e a filha dela, e os dois anunciaram que iriam morar juntos. "A menina disse que deram uma pancada na cabeça dela [vítima], mas ela não morreu. Foi quando ele [namorado] pegou uma faca e deu várias facadas na vítima", explicou a Polícia Civil.