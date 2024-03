Sumiço de Edson Davi completa 2 meses e mãe cobra autoridades: 'Pesadelo'

O desaparecimento do menino Edson Davi, de 6 anos, completou dois meses na última segunda-feira (4). A mãe do garoto, Marize Araújo, voltou a cobrar as autoridades para tratarem as apurações do caso com "transparência, dignidade e respeito".

O que aconteceu

"Pesadelo que não passa", diz mãe. Marize comentou, em um texto publicado no Instagram, que a saudade do filho a "sufoca e tortura" de tal forma que a "angústia lhe tira o ar e a aflição tira a paz de viver". A mulher escreveu que é terrível não ter o filho ao seu lado, nem saber onde o menino está. Ele desapareceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 4 de janeiro.

Mãe reclama por autoridades cogitarem possível afogamento. Marize aponta que a sugestão é baseada em testemunhas que teriam visto o garoto brincando perto da água bem antes do sumiço. Família acredita que Edson Davi tenha sido sequestrado.