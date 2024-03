Lula lamenta morte de agentes da PF em queda de avião em BH: 'Grande pesar'

O presidente Lula lamentou a morte de dois agentes da PF na queda de um avião da corporação no aeroporto da Pampulha, em BH, nesta quarta-feira (6).

O que aconteceu

Lula disse que recebeu a notícia "com grande pesar". "...soube do acidente envolvendo avião da Polícia Federal em Belo Horizonte e do falecimento de dois agentes, Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto, que estavam a bordo", escreveu no X, antigo Twitter.

As vítimas fatais são os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. O terceiro tripulante, que foi socorrido, é o mecânico Walter Luís Martins, contratado de uma empresa terceirizada. Segundo a PF, ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado no hospital João XXIII, na capital mineira.