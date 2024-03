Mulher que atacou casal gay em SP é indiciada por lesão corporal e injúria

A Polícia Civil indiciou por lesão corporal e injúria uma mulher que usou xingamentos homofóbicos contra um casal dentro de uma padaria em Santa Cecília, no centro de São Paulo. O caso aconteceu no início de fevereiro, uma semana antes do Carnaval.

O que aconteceu

Suspeita foi indiciada pelos crimes de lesão corporal e injúria. Para o primeiro, a pena varia de três meses a um ano; para o segundo, de um a seis meses. Agora, cabe ao MPSP (Ministério Público de São Paulo) decidir se vai ou não apresentar denúncia contra Jaqueline dos Santos Ludovico.

Investigações continuam, mesmo após indiciamento. Em nota ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que as apurações são feitas por meio de inquérito policial "para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos". O caso está sob a responsabilidade da Decradi (Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância).