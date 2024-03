Tiros perfuraram coração e pulmão de homem baleado em sequestro no Rio

O passageiro Bruno Lima da Costa Soares, 34, baleado nesta terça-feira (12) durante um sequestro na Rodoviária Novo Rio, sofreu perfurações no coração e pulmão. Ele também teve o baço retirado durante cirurgia. Por volta das 22h, foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia e segue em estado grave.

O que aconteceu

Bruno Lima da Costa Soares já passou por duas cirurgias no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. O estado de saúde do funcionário da Petrobras foi atualizado pelo secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, em entrevista à CNN Brasil.

Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo. "Foi feita a retirada do baço, um dos órgãos atingidos. Ele também teve uma perfuração do músculo do coração, mas felizmente foi rapidamente socorrido, entrou em sala de cirurgia no hospital e o sangramento foi estancado", detalhou Soranz.