Apreensão dá lugar a aplausos e gritos com rendição de sequestrador no Rio

Passageiro ia para Alagoas com filhas e neta. Enquanto o sequestro seguia, Antônio aguardava junto às duas filhas e uma neta, ainda bebê, para saber como viajaria para Arapiraca, em Alagoas, uma viagem de aproximadamente 40 horas. O abrigo da família durante as horas de desespero foi o chão, partilhado com os demais passageiros.

''Antigamente, a rodoviária era um lugar seguro. Hoje, qualquer um entra e ninguém sabe o que pode acontecer'', disse Maria Alderisa Gomes, que estava subindo as escadas para pegar um ônibus com destino a São Paulo, às 16h, quando viu a correria das pessoas na direção contrária, em busca de segurança. ''Tive muito medo de acontecer algo, por já estar na área de embarque'', disse.

Ônibus com destino a Juiz de Fora (MG). O veículo era da viação Sampaio, operado pela viação Útil, com horário de partida às 14h30. A empresa informou que haviam sido vendidas 43 passagens, mas havia 16 pessoas a bordo no momento do sequestro.

Do lado de fora, quando anunciado o fim do sequestro, houve aplausos e gritos. Um taxista que trabalha há nove anos no local elogiou o trabalho da polícia.

'A gente quer uma polícia que seja assim, que não mate, até quando uma pessoa faz o mal. Nunca pensei que pudesse ver a rodoviária dessa forma. Já peguei em diversos horários, e mesmo assim, nem passava pela cabeça algo desse tipo.

Amaury Coelho, taxista

Reabertura da rodoviária

Depois que os portões da rodoviária reabriram, filas se formaram nos guichês das empresas de ônibus. As pessoas tentavam remarcar as passagens de viagens que deveriam ter saído no período em que a rodoviária ficou fechada.