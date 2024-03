Cidade no AC planeja mudar de lugar após nova cheia atingir 75% de sua área

A ideia de tirar as edificações da área alagável foi defendida pelo governador do Acre, Gladson Camelli (PP).

A gente precisa colocar a pedra fundamental da cidade em uma parte alta, se não, daqui a 11 meses voltamos ao mesmo cenário. O poder público não tem condições de conviver com isso. Vamos fazer esse apelo ao presidente Lula para que a gente consiga avançar.

Gladson Camelli

A fala do governador foi feita durante as visitas dos ministros Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, e Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, na segunda-feira (4).

Gladson ainda defende que, para a realocação da cidade, seja feito um planejamento envolvendo as três esferas de poder. "Isso deve ser feito dentro do conceito de normas e diálogos com participação do Congresso", disse.

Cratera de 40 metros foi aberta após cheia histórica do rio Acre em Brasileia (AC) Imagem: Prefeitura de Brasileia

A ministra Marina, que é do Acre, afirma que o governo federal já vem estudando medidas e planeja decretar emergência climática permanente em 1.038 municípios mapeados como mais vulneráveis aos efeitos dessas mudanças —entre elas, Brasiléia e outras cidades do Acre atingidas por cheias.