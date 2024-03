Médicos avaliam se mantêm bala alojada em vítima de sequestrador no Rio

Órgãos atingidos. Bruno teve o baço retirado durante cirurgia. Ele também teve uma perfuração no coração e sofreu lesões no pulmão, mas o atendimento rápido ajudou a estabilizar o paciente, informou a Secretaria de Saúde do Rio

Transferência de hospital. A vítima foi encaminhada ao Instituto Nacional de Cardiologia ontem, após atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar, por causa da gravidade dos ferimentos.

Vítima foi confundida com policial. Bruno, que é concursado da Petrobras, estava prestes a embarcar no ônibus quando foi baleado. O sequestrador Paulo Sérgio de Lima achou que ele era um policial prestes a embarcar no veículo, afirmou a PM.