Polícia prende 4º suspeito pela morte de homem durante Carnaval de Olinda

Já os outros dois suspeitos são investigados pela morte em si, informou o delegado. Ele também diz que a dupla deve ser indiciada por outros dois homicídios.

Océlio disse que vai pedir a prorrogação do inquérito e das três primeiras prisões por mais 30 dias. O delegado informou que fará o pedido ao Ministério Público estadual e à Justiça na sexta-feira (15).

Peritos da Polícia Civil ainda analisam se os suspeitos podem estar relacionados a morte de outras 17 pessoas.

O delegado destacou que ainda tenta identificar qual dos suspeitos pode ter sido o autor dos disparos. Além disso, a polícia não descarta a participação de outras pessoas e a existência de um mandante.

Relembre o caso

O assassinato do comerciante foi registrado pela câmera de segurança da loja. Rafael Gonçalves Elhimas foi morto no dia 11 de fevereiro por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no bairro do Varadouro.