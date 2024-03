Estudante de Medicina morre em acidente de carro em GO; motorista foge

Uma estudante de medicina morreu após o tombamento de um carro enquanto voltava de uma festa com amigos, em Catalão, no sudoeste de Goiás. O motorista negou socorro à vítima e fugiu do local.

O que aconteceu

Sonho de ser médica foi interrompido. No início deste ano, Júlia Ferreira Demétrio, de 19 anos, foi aprovada em medicina na Universidade Paulista (Unip), em Campinas, São Paulo. O sonho da jovem foi interrompido quando ela retornava de uma festa com amigos e sofreu um acidente de carro. Das cinco pessoas que ocupavam o veículo, Júlia foi a única vítima que não resistiu e faleceu.

Ela morava em Catalão com a família. No momento do acidente, ela retornava de uma festa em uma chácara que tinha ido com quatro amigos — entre eles o motorista que dirigia o carro em que Júlia estava. O acidente foi registrado pela polícia na Avenida Espírito Santo na manhã de ontem (16), por volta das 5h. Ela foi levada para a Santa Casa de Catalão, mas não resistiu.