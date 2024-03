Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em quase todo o país

A onda de calor vivenciada no País está na sua segunda parte. Isso porque o centro de alta pressão atmosférica tem se movido gradualmente. A primeira parte, conforme a Climatempo, aconteceu entre 11 e 15 de março.

Nova fase. Com o deslocamento do centro de alta pressão do Sul para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a onda inaugurou uma segunda fase no sábado (16) que vai até a quarta.

Na previsão quinzenal da Climatempo, é possível observar a queda nas temperaturas nas capitais dos principais Estados afetados pela onda. As do Sudeste devem ter uma queda brusca entre a quinta (21) e a sexta (22).

São Paulo. Na capital paulista, a quarta deve ter máxima de 32°C e mínima de 23°C. Na quinta, 32°C e 24°C. Na sexta, a queda é brusca com máxima de 24°C e mínima de 19°C.

*Com informações do Estadão Conteúdo