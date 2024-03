Fim do verão não é fim do calor: o que esperar das temperaturas no outono

Na maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste, a previsão dos meteorologistas da Metsul é de chuva abaixo ou perto da média no outono, mas com exceções. "Áreas do litoral e perto da costa nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro podem ter chuva acima da média por eventos de chuva volumosa associados a passagens de frentes frias e fluxo de umidade marítima." Já no começo da estação, entre os dias 22 e 25 de março, há risco de chuvas intensas nessas áreas, registra a Metsul.

É esperado um outono com predomínio de dias de temperatura acima a muito acima da média na maioria dos estados do Centro-Sul do Brasil, principalmente no Centro-Oeste e no interior paulista, diz a Metsul.

O clima no começo do outono tem condições ainda típicas de verão, enquanto o final da estação já está compreendido no período mais frio do ano. A chegada do outono não significa, contudo, que o calor fica para trás. Dias quentes são normais ainda em abril e maio. Mesmo em junho podem ocorrer alguns dias quentes.

Metsul, em nota

No Sul, o outono tende a ter temperatura acima da média no Paraná, principalmente no noroeste e norte do estado, segundo a Metsul. Santa Catarina deve ter marcas perto e acima da média. E, no Rio Grande do Sul, a temperatura deve ficar mais próxima da média —com algumas marcas abaixo, mais ao sul do estado.

Norte e Nordeste: temperatura acima da média

Também é previsto para o período um aumento de temperatura no Norte do país, com valores que podem atingir 1ºC a 2 ºC acima da média histórica para a região no período.