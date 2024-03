TCM vai analisar contrato da Enel após quedas de energia em São Paulo

O TCM-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) anunciou, nesta quarta-feira (20), que vai analisar o contrato da Enel com a prefeitura após as recentes quedas de energia na cidade.

O que aconteceu

A corte criou um grupo de estudo para verificar as questões contratuais. A equipe também vai analisar eventuais prejuízos gerados pela interrupção no fornecimento de luz e o atendimento ao consumidor.

Contrato com a prefeitura. O conselheiro presidente do TCM-SP, Eduardo Tuma, disse, durante sessão plenária, que "embora seja um assunto tratado pela Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica], há um contrato com a cidade de São Paulo e o TCM-SP deve atuar neste sentido".